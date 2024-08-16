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Десять причин отказаться от поездки в Абхазию.

16.08.2024 - abnews.ru Первое, что отталкивает от Республики, это граница, пересечение которой может занять слишком много времени. Вторая причина связана с дорогой связью в стране. Местные сим-карты, которые продают на границе, часто не подключаются к Сети, а иногда на них обнаруживают минусовой баланс.



Местные жители, по словам блогера, могут быть агрессивными. Им может не понравиться то, как одет приезжий человек. Были случаи, когда туристов избивали. Государство в связи с этим ничего не предпринимает.



Напугать в Абхазии может всеобщая разруха. В городах, особенно рядом с Сухумом, есть недострои, заброшенные и разрушенные дома. Такие пейзажи могут шокировать.



Далее автор отметил, что в Абхазии продают вино и чачу собственного приготовления, но за качество напитков никто не отвечает. Кроме того, обмануть, по его мнению, приезжих пытаются на каждом шагу: начиная с такси, заканчивая магазинами. Заработать на туристах пытаются даже сотрудники местного ГАИ. Многие автолюбители в Абхазии не соблюдают правил дорожного движения и создают хаос на дорогах.



Часто люди в Абхазии не могут расплатиться банковскими картами, потому что во многих местах не предусмотрены терминалы.



Безобразно могут вести себя хозяева гостевых домов. Они делают замечания из-за внешнего вида и всячески ограничивают свободу туристов.



В завершение блогер отметил, что случаи грабежей и мелких краж в отношении туристов в Абхазии — частое явление. В Республике, по официальным данным, высокий уровень преступности.



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