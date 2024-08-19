В Гальском районе горит мусорная свалка (+видео)

В селе Щащикуара Галского района вторые сутки горит мусорная свалка. Локализовать возгорание пока не удается.



В связи с ситуацией на полигоне ТБО в селе Шашиквара под руководством главы Администрации Гальского района Константина Пилия состоялось экстренное заседание.



Как отмечалось на заседании, силами подразделений, пожар на вторые сутки охватил более обширную территорию.

Ввиду опасности дальнейшего распространения огня, по итогам совещания принято решение остановить дальнейший ввоз твердых бытовых отходов на полигон в селе Щащикуара до локализации и ликвидации пожара, а также приведения свалки в соответствие с целым рядом противопожарных и экологических требований.



Кроме того, к тушению полигона решено привлечь дополнительные подразделения МЧС из Сухуми, а также специальную технику.







﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>