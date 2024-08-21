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Двое граждан Грузии и двое граждан России задержаны в Абхазии

21.08.2024 Марионеточный режим оккупированной Абхазии арестовал двух граждан Грузии в селе Вторая Отобая Гальского района, имевших право на жительство в Абхазии, и оказывавших помощь в переходе через линию оккупации лицам, не имевшим гражданства самопровозглашенной республики.



СГБ Абхазии опубликовала материал, в котором говорится о "пресечении канала нелегальной миграции граждан иностранного государства".



«В домовладениях задержанных обнаружены граната F1, ручная граната РГД 5, тротил массой 1 600 г, пластид - 45 г, тротиловая шашка, патроны различного калибра, а также стопка долларовых купюр», – говорится в сообщении ведомства.



СГБ марионеточного режима сегодня также заявило задержании двух граждан России, пытавшихся перебраться "из Грузии в Абхазию".



«Перейти границу Дмитрию Денисову и Александру Лузенину помогал 45-летний Арчил Сакания. Ранее граждане России заехали в Абхазию по поддельным документам», – сказано в заявлении.



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