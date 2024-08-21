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    СГБ: Ведется работа по освобождению незаконно задержанных в Абхазии лиц
    21.08.2024
    СГБ Грузии отреагировало на задержание двоих граждан Грузии де-факто СГБ Абхазии. В заявлении сказано, что представители оккупационного режима незаконно задержали двух граждан Грузии, проживающих в селе Отобая оккупированного Гальского района и что ведется работа по их освобождению.

    По горячей линии Евросоюза (МНЕС) в Грузии представители де-факто властей Абхазии подтвердили факт незаконного задержания и заявили, что уже возбуждено так называемое «уголовное дело» за «организацию незаконной миграции» и оба лица в качестве «предварительного заключения» проведут с изоляторе так называемой «службы госбезопасности» Абхазии 2 месяца.

    Служба госбезопасности Грузии сообщила, что о незаконном задержании граждан Грузии уже проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.

    «Задействованы все существующие механизмы и активно ведется работа по немедленному освобождению указанных лиц. Незаконные задержания, осуществляемые оккупационным режимом, осложняют повседневную жизнь местного населения и наносят огромный ущерб обстановке в области безопасности. Поэтому важно безоговорочное освобождение незаконно задержанных лиц.

    В связи с насильственными и незаконными действиями оккупационного режима в отношении граждан Грузии международное сообщество неоднократно выражало свою консолидированную позицию и осуждало преступную практику, которая сознательно насаждается на оккупированных территориях Грузии.

    За все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, ответственность несут оккупационные силы», — подчеркивается в заявлении.


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