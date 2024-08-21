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Инал Хашиг: у Тбилиси, Москвы и Сухуми, возможно, есть «кулуарные договоренности» по конфедерации

21.08.2024 На фоне заявления «Грузинской мечты» о необходимости ей конституционного большинства на парламентских выборах, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии, абхазский журналист Инал Хашиг допускает , что у Тбилиси, Москвы и Сухуми на этот счет «кулуарные договоренности».



Он ссылается на то, что в действующей Конституции Грузии статус Абхазии — это автотономная республика, поэтому «странно», что «Мечта» заговорила о конституционном большинстве. Хашиг считает, что речь идет о конфедерации с Абхазией, но только после «признания» оккупированного региона независимым государством.



«То есть, имеющейся в наличии правовой базы вполне достаточно, чтобы вписаться в принцип «территориальной целостности». Значит речь идет о нечто ином. И это иное — конфедерация, при которой процедура создания такого союза невозможна без взаимного признания. То есть, в начале Грузия должна признать государственность Абхазии, и лишь после этого возможна реализация проекта конфедерации. Без этого никак.



Но прямо об этом заявить в «Мечте», считает журналист, не могут -«ибо, при расшифровке, выяснится, без признания независимости Абхазии не обойтись. А это чревато». Вместо этого в нарративе партии власти «красивая обертка с иным содержанием» — термин «восстановление территориальной целостности».



«Для того, чтобы в очередной раз пообещать грузинам вернуть Абхазию, нет никакой надобности настаивать на конституционные изменения, которые итак наводят тень на плетень. Тем более, учитывая нынешний геополитический разворот Тбилиси в сторону Москвы, избиратель может вполне поверить в осуществление плана по «возвращению» Абхазии.



А если это не блеф, и речь идет о реальном плане, то это означает наличие каких-то кулуарных договоренностей между Тбилиси и Москвой, и возможно Сухумом. То есть, то о чем я писал в начале мая начинает приобретать вполне реальные контуры», — пишет Инал Хашиг.



Напомним, еще в апреле 2024 года абхазский журналист писал, что правительство «Грузинской мечты» рискует, намереваясь принять аналог российского «закона об иноагентах» с учетом того, что противников этого законопроекта, которые вышли перед парламентом, более 100 тысяч. «Весомым поводом» идти на такой риск автор назвал возвращение Абхазии.



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