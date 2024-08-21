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    Президент Грузии назвала позорным заявление депутата от «Мечты» о задержанных в Абхазии грузинамх
    21.08.2024
    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на комментарий депутата «Мечты» Беки Одишария по вопросу задержания в оккупированном Гальском районе Абхазии двух граждан Грузии, назвав его позорным.

    «Позорное заявление Беки Одишария о наших гражданах, задержанных в оккупированной Абхазии!!!! Не знать вообще, что такое презумпция невиновности и — что еще хуже — безапелляционно разделять обвинения так называемых правоохранителей…

    Как видно, это — видение «Мечты» относительно того, как наладить будущие отношения с оккупантами. Для чего, как оказалось, им необходимо конституционное большинство!», — пишет глава государства.

    Отметим, член «Мечты» Бека Одишария увидел вину в действиях задержанных «СГБ» Абхазии граждан Грузии. Депутат заявил, что эти люди «способствовали своему же задержанию». Однако он пояснил свою позицию: их виновность должна быть установлена на территории, контролируемой Грузией, а не российскими оккупационными силами.


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