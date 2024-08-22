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    СГБ Грузии: Оккупационный режим незаконно задержал в селе Отобая еще одного гражданина Грузии
    22.08.2024
    По информации Службы государственной безопасности Грузии, оккупационный режим незаконно задержал в селе Отобая еще одного, третьего гражданина Грузии.

    В заявлении СГБ говорится, что представители оккупационного режима подтвердили это через горячую линию и заявили, что и в этом случае возбуждено т.н. «уголовное дело» по т.н. «обвинению» в «организации незаконной миграции», и незаконно задержанное лицо «приговорено» т.н. судом к 2-месячному «предварительному заключению».

    «По факту незаконного задержания представителями оккупационного режима граждан Грузии, проживающих в селе Отобая оккупированного Гальского района, в результате коммуникации, состоявшейся по горячей линии Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) дополнительно выяснилось, что в данном селе оккупационным режимом незаконно задержан еще один гражданин Грузии. В частности, представители оккупационного режима подтвердили это по горячей линии и заявили, что и в этом случае возбуждено т.н. «уголовное дело» по т.н. «обвинению» в «организации незаконной миграции», а незаконно задержанное лицо «приговорено» т.н. судом к 2 месяцам «предварительного заключения». Как отмечалось в предыдущем заявлении, центральными властями были задействованы все существующие механизмы и ведется активная работа для немедленного освобождения незаконно задержанных лиц.

    В связи с насильственными и незаконными действиями, осуществленными оккупационным режимом в отношении граждан Грузии, осуществляется постоянная коммуникация через горячую линию. Информация будет предоставлена ​​сопредседателям Женевских международных дискуссий и нашим международным партнерам», - говорится в сообщении СГБ.

    Напомним, по информации СГБ, представители оккупационного режима незаконно задержали двух граждан Грузии, проживающих в селе Отобая оккупированного Гальского района.


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