По дороге на Рицу сгорел экскурсионный автобус

По дороге в Рицинский реликтовый национальный парк полностью сгорел экскурсионный автобус. Туристы не пострадали в результате возгорания автобуса на озере Рица.
Это был автобус с однодневной экскурсией, который привез экскурсантов с Лазаревска на озеро Рица.
«Туристы сейчас находятся на озере Рица в ожидании автобуса, который отвезет их по месту проживания, с ними все хорошо», - сказал замглавы туристического ведомства Астамур Барциц.
В автобусе находилось более 40 экскурсантов.
Экскурсионное обслуживание осуществляля Абхазская экскурсионная организация.