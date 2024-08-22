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По дороге на Рицу сгорел экскурсионный автобус

22.08.2024 По дороге в Рицинский реликтовый национальный парк полностью сгорел экскурсионный автобус. Туристы не пострадали в результате возгорания автобуса на озере Рица.



Это был автобус с однодневной экскурсией, который привез экскурсантов с Лазаревска на озеро Рица.



«Туристы сейчас находятся на озере Рица в ожидании автобуса, который отвезет их по месту проживания, с ними все хорошо», - сказал замглавы туристического ведомства Астамур Барциц.



В автобусе находилось более 40 экскурсантов.



Экскурсионное обслуживание осуществляля Абхазская экскурсионная организация.



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