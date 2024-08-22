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    По дороге на Рицу сгорел экскурсионный автобус
    22.08.2024
    По дороге в Рицинский реликтовый национальный парк полностью сгорел экскурсионный автобус. Туристы не пострадали в результате возгорания автобуса на озере Рица.

    Это был автобус с однодневной экскурсией, который привез экскурсантов с Лазаревска на озеро Рица.

    «Туристы сейчас находятся на озере Рица в ожидании автобуса, который отвезет их по месту проживания, с ними все хорошо», - сказал замглавы туристического ведомства Астамур Барциц.

    В автобусе находилось более 40 экскурсантов.

    Экскурсионное обслуживание осуществляля Абхазская экскурсионная организация.


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