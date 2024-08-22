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Премьер: будет сделано все для защиты интересов незаконно задержанных в Абхазии граждан

22.08.2024 Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя вопрос незаконного задержания в Гальском районе оккупированной Абхазии граждан Грузии, заявил, что для защиты их интересов «будет сделано все».



«Когда речь идет о наших согражданах, то, конечно, со стороны властей будут приняты все возможные меры для обеспечения защиты их интересов, как это и происходит традиционно. Вы знаете, что правительство всегда действует эффективно. Говоря о наших согражданах, конечно, будет сделано все, чтобы защитить их интересы и права», — заявил Кобахидзе.



Напомним, де-факто СГБ Абхазии заявила, что в Гальском районе, в селе Отобая (Бгоура), задержаны двое граждан Грузии — Ремико Читанава, 1964 года рождения, и Муртаз Читанава, 1967 года рождения. Сообщалось, что оба имеют вид на жительство в оккупированном регионе, что позволяло им помогать другим «незаконно пересекать границу с Грузией» — в обход «официально установленных пунктов пропуска».



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