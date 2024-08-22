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В любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении целостности Грузии – Иванишвили

22.08.2024 Почетный председатель и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на предвыборной встрече во Мцхета повторил заявления, озвученные днем ранее правящей партией.



Иванишвили, в частности, рассказал, почему «Грузинской мечте» необходимо получить конституционное большинство в парламенте.



Кроме запрета партии Михаила Саакашвили, «Единого национального движения», и запрета т.н. ЛГБТ-пропаганды, по его словам, речь идет о возможных конституционных поправках, связанных с восстановлением территориальной целостности.



«Сегодня в мире и нашем регионе политическая ситуация динамично меняется. В любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию Грузии. В условиях восстановления территориальной целостности необходимо пересмотреть систему управления страной и территориальное устройство, что невозможно без внесения изменений в Конституцию. Коллективное «Национальное движениe» даже в таких обстоятельствах обязательно пойдет против национальных интересов и создаст препятствия восстановлению территориальной целостности, что недопустимо. Следовательно, «Грузинской мечте» необходимо иметь конституционное большинство в следующем созыве парламента, чтобы при необходимости без препятствий реализовать необходимые конституционные изменения для восстановления территориальной целостности», – сказал Иванишвили.



Кроме того, по словам миллиардера, уверенная победа «Грузинской мечты» на выборах позволит Грузии избежать войны.



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