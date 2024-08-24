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В Абхазии до конца года прогнозируется энергодефицит до 200 млн кВт·ч

24.08.2024 Порядка 200 млн кВт·ч может составить энергодефицит к концу этого года в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Об этом сообщил в эфире Абхазского телевидения гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.



"Дефицит [электроэнергии] в любом случае будет, по нашим прогнозам, он составит порядка 200 млн кВт. ч, а может и меньше. Все будет зависеть от сезона, от дождей, уровня воды в плотине. Будет этот дефицит возмещен веерными отключениями или перетоком, пока не определено", - сказал Джинджолия.



При этом гендиректор отметил, что в 2024 году, несмотря на большое количество подключаемых объектов, потребление электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом 2023 года уменьшилось на 85 млн кВт·ч. Он связывает это с установкой приборов учета населению, которые позволяют дистанционно отключать должников.



Дефицит чаще всего возникает в осенне-зимний период в связи с резким увеличением потребления, поскольку в республике нет централизованного отопления. Кроме того, уменьшается приток воды в водохранилище ИнгурГЭС - единственной электростанции, питающей республику, и вода в плотине спускается до критического уровня.



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