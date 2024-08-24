﻿
.: Лента Новостей
  • В Абхазии до конца года прогнозируется энергодефицит до 200 млн кВт·ч
  • В любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении целостности Грузии – Иванишвили
  • Премьер: будет сделано все для защиты интересов незаконно задержанных в Абхазии граждан
  • По дороге на Рицу сгорел экскурсионный автобус
  • СГБ Грузии: Оккупационный режим незаконно задержал в селе Отобая еще одного гражданина Грузии
  • Президент Грузии назвала позорным заявление депутата от «Мечты» о задержанных в Абхазии грузинамх
  • Инал Хашиг: у Тбилиси, Москвы и Сухуми, возможно, есть «кулуарные договоренности» по конфедерации
  • СГБ: Ведется работа по освобождению незаконно задержанных в Абхазии лиц
  • Двое граждан Грузии и двое граждан России задержаны в Абхазии
  • Сергей Щедрин назначен начальником Погрануправления ФСБ России в Абхазии

    •
    ﻿
     
    В Абхазии до конца года прогнозируется энергодефицит до 200 млн кВт·ч
    24.08.2024
    Порядка 200 млн кВт·ч может составить энергодефицит к концу этого года в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Об этом сообщил в эфире Абхазского телевидения гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

    "Дефицит [электроэнергии] в любом случае будет, по нашим прогнозам, он составит порядка 200 млн кВт. ч, а может и меньше. Все будет зависеть от сезона, от дождей, уровня воды в плотине. Будет этот дефицит возмещен веерными отключениями или перетоком, пока не определено", - сказал Джинджолия.

    При этом гендиректор отметил, что в 2024 году, несмотря на большое количество подключаемых объектов, потребление электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом 2023 года уменьшилось на 85 млн кВт·ч. Он связывает это с установкой приборов учета населению, которые позволяют дистанционно отключать должников.

    Дефицит чаще всего возникает в осенне-зимний период в связи с резким увеличением потребления, поскольку в республике нет централизованного отопления. Кроме того, уменьшается приток воды в водохранилище ИнгурГЭС - единственной электростанции, питающей республику, и вода в плотине спускается до критического уровня.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия