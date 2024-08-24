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Мальчик из Нижнего Новгорода упал с обрыва на озере Рица

24.08.2024 В Абхазии в Рицинском национальном парке погиб восьмилетний мальчик, упавший с обрыва в горное озеро Рица, сообщает Туристер.



По словам директора парка Адамура Багателия, трагедия произошла на пути от дачи Сталина к автомобильной стоянке.



Мальчик прибыл в Абхазию из Нижнего Новгорода вместе с родителями и четырёхлетним братом. Пока родители фотографировались на берегу озера, он забрался на камень и упал с высоты около 40 метров.



Сотрудники нацпарка подплыли к месту трагедии на лодке и достали ребёнка с трёхметровой глубины без признаков жизни.



Багателия отметил, что Рицинский нацпарк окажет семье погибшего ребенка материальную помощь в размере 500 тыс. рублей и берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой тела в РФ.



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