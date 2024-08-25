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Двоим гражданам Грузии избрали меру пресечения в виде заключения на время следствия

25.08.2024 Вчера, 23 августа в Сухумском суде избирали меру пресечения двум жителям Гальского района, гражданам Грузии по фамилии Читанава. Об этом сообщает телеграм-канал "АИАШАРА".



СГБ обвиняет задержанных в незаконном приобретении, хранении боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц, по предварительному сговору. Суд принял решение о заключении на два месяца на время следствия.



В ходе судебного заседания стало известно, что в момент задержания в 5 утра братья Читанава спали и проснулись,когда силовики открыли стрельбу по их собаке, которую в итоге застрелили.



Несмотря на отсутствие сопротивления со стороны задерживаемых, силовики применили силу - разбили лицо и сломали руку, когда вытаскивали из дома.



На все признаки избиения, сломанную руку, отсутствие в материалах дела документов позволяющих проведение обыска, на все эти «детали» суд не стал обращать внимание.



Военная прокуратура признала, что братьев Читанава задержали 17 августа. Затем держали в Галском РОВД пока СГБ, готовило к эфиру видео с "задержанием века".



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