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В Абхазии не довольны визитом грузинского ветерана сухумского «Динамо»

28.08.2024 - SOVA В Абхазии не довольны визитом футболиста-ветерана ФК «Динамо» Сухуми Гелы Иналишвили. Бывший игрок подарил детям футбольные мячи.



26 июля футбольный клуб «Динамо»-Сухуми опубликовал видео, где перед товарищеской игрой между командами «Динамо» и «Афон» Иналишвили приветствуют. Молодым футболистам ветерана грузинского футбола представил Астамур Адлейба, сын первого секретаря обкома партии Бориса Адлейба, подписавшего Лыхненское Обращение.



«Перед товарищеской игрой между «Динамо» — «Афон» мы поприветствовали гостя: бывшего игроки, ветерана сухумского «Динамо» Гелу Иналишвили. Мы обменялись подарками, Гела Ираклиевич подарил клубу мячи, мы, в свою очередь, подарили шарф сухумского «Динамо» «, — говорится в посте к видео.



В пабликах едко пишут о том, что Гела Иналишвили — не только игрок советского «Динамо», но и экс-тренер юниорской женской сборной Грузии, ранее выступавший за сборную Грузии по футболу.



«А еще в 1989 году, когда грузины стали раскалывать все абхазские структуры по национальному признаку, по сути, устанавливая в стране двоевластие, раскололось и сухумское «Динамо» из которого ушли грузины. Тогда Гела Иналишвили ушел из «Динамо» в грузинскую команду Цхуми. Но об этом на встрече не сказали ни слова», — пишет «Абхазский портал».



В Абхазии считают, что разрешение на въезд на оккупированную территорию Иналишвили дала де-факто СГБ.



«Гела Иналишвили в прошлом был связан родственными узами с бывшим депутатом Верховного Совета Абхазии (1991 г.) Вахтангом Колбая, а этот в свою очередь совсем недавно принимал участие в совместном эфире с Сергеем Шамба. В общем, игра идет, но спортивная или политическая пока не понятно», — пишет один из пабликов.



Автор другого телеграм-канала «констатирует», что де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания руками своих сторонников «начал реализацию грузинской программы вовлечение без признания и своей концепции многоуровневых переговоров».



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