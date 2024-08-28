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    Путин не поздравил Абхазию с Днем независимости
    28.08.2024
    26 августа, в оккупированной Абхазии, празднуют «Международный день признания и независимости». После войны 2008 года независимость Абхазии признали только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

    И хотя Рамзан Кадыров и Дмитрий Медведев поздравили де-факто президента республики Аслана Бжания с праздником, основной союзник Абхазии — Владимир Путин — не позвонил и не сделал заявления по этому поводу. В Абхазии считают, что это часть тайной договоренности Путина и Иванишвили.

    Журналист Инал Хашиг выдвинул теорию о том, что Россия сейчас воздерживается от активного участия в отношениях с Абхазией, чтобы «не обижать Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту» перед парламентскими выборами».


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