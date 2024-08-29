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На войне в Украине погиб уроженец Абхазии Даниель Тужба

29.08.2024 В соцсетях сообщили о гибели на войне в Украине уроженца Абхазии (оккупированный регион Грузии) Даниеля Тужба (позывной «Бака»).



Обстоятельства его гибели не сообщаются. Телеграм-канал АМРА-life пишет, что Тужба погиб «в ходе боевых действий в зоне СВО при освобождении Донецкой Народной Республики».



Тело наемника уже доставлено в Абхазию. Его похоронят в Сухуми 29 августа.



Большая часть абхазских бойцов принимает участие в российском вторжении в Украину в составе батальона «Пятнашка». В начале августа стало известно, что в Курскую область, где проходит наступление украинской армии, переброшены абхазские и цхинвальские наемники.



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