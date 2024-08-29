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    У 317 трудовых мигрантов в Абхазии был выявлен гепатит B
    29.08.2024
    У 317 трудовых мигрантов в Абхазии был выявлен гепатит B, у 168 — гепатит С и у девятерых — ВИЧ-инфекция за семь месяцев 2024 года.

    Об этом в эфире радио Sputnik рассказал замначальника миграционной службы Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Эдуард Гамисония.

    Трудовым мигрантам, которые заражены ВИЧ, разрешительные документы не выдаются. Они на добровольной основе выезжают из страны под контролем миграционной службы, отметил Гамисония.

    Иностранцы с гепатитами В и С получают разрешение на работу в Абхазии, но в документах ставится отметка, что они не могут быть трудоустроены в сферах общепита и здравоохранения.


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