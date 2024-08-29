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    Правительство РФ одобрило проект закона об устранении двойного налогообложения между Москвой и Сухуми
    29.08.2024
    Правительственная комиссия по законодательной деятельности де-факто республики Абхазия одобрила проект закона о ратификации соглашения между Россией и Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии), который был подписан 7 мая в Сухуми. Информация об этом опубликована на сайте Минфина России.

    Устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. В отношении процентных доходов предусмотрено освобождение от налогообложения у источника дохода. Соответственно налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет, предоставившего заемные средства.

    Также соглашениями предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании «одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства».

    «На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства», — указано в сообщении.

    Соглашение должно быть ратифицировано до конца этого года.


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