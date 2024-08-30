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    Выступивших против апартаментов абхазских «депутатов» могут лишить гражданства РФ
    30.08.2024
    Абхазские оппозиционные телеграм-каналы RESPUBLICA и «Абхазский портал» сообщили, что "президент" самопровозглашенной республики Аслан Бжания обсуждал на встрече с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком вопрос лишения российского гражданства депутатов, выступавших против законопроекта об «апартаментах». Напомним, что этот документ был отозван из абхазского т.н. парламента. Он предполагал строительство апартаментов в восточных районах Абхазии.

    Кроме того, согласно опубликованному протоколу встречи Бжания и Новака, подлинность которого пока не подтверждена, Москва с 1 сентября 2024 года планирует приостановить перечисление Абхазии средств российской финансовой помощи до выполнения абхазской стороной следующих обязательств:

    — ратификации соглашения о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам;

    — обеспечения вступления в силу соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии;

    — снятия ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости (апартаменты).

    В той части документа, в котором речь идет о возможном лишении гражданства абхазских депутатов, указано:

    принять к сведению обязательства абхазской стороны (А.Г.Бжании) до 20 сентября 2024 года предоставить информацию о депутатах Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия и лидерах абхазской оппозиции, имеющих российское гражданство, действующих в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений, для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства».
    Кроме того, Москва планирует призвать Госдуму и Совет Федерации минимизировать контакты с депутатами абхазского парламента «в связи с их неконструктивной позицией по выполнению обязательств перед российской».

    Ранее гражданства РФ были лишены трое депутатов цхинвальского т.н. парламента, выступавшие за изменение де-факто границы с Грузией.

    О встрече Аслана Бжания с Александром Новаком пресс служба абхазского лидера сообщила 23 августа. В пресс-релизе было указано, что стороны обсудили «ряд вопросов социально-экономического развития, инвестиционного взаимодействия, энергообеспечения Республики Абхазия».


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