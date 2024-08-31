Россия угрожает оккупированной Абхазии прекращением финансирования

Согласно протоколу встречи де-факто лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который распространяют абхазские СМИ, Россия угрожает оккупированному региону прекращением финансирования и лишением гражданства России членов т.н. парламента и «оппозиционных депутатов», которые выступают против т.н. закона об апартаментах, если оккупированный регион не выполнит «обязательства» перед Москвой.



Протокол заседания от 19 августа (подписан 26 августа) предписывает Минэкономразвития и Минфину России прекратить финансирование Абхазии с 1 сентября 2024 года до тех пор, пока оккупированный регион «выполнит свои обязательства». Обязательства включают «ратификацию Соглашения» о взаимном признании судебных и арбитражных решений; Обеспечение вступления в силу «соглашения» о реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и снятие ограничений на рынке коммерческой недвижимости (апартаментов) для российских инвесторов.



Вышеупомянутые требования являются частью т.н. соглашения «между Российской Федерацией и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы» и именуются в документе как «Обязательства».



Протокол предусматривает обязательство «абхазской стороны (Аслан Бжания)» предоставить информацию о членах т.н. парламента региона и «лидерах абхазской оппозиции», имеющих российское гражданство и действующих «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений, с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о лишении их российского гражданства».



Документ также предписывает исполнительной и законодательной власти РФ минимизировать контакты с членами т.н. парламента оккупированного региона «в связи с их неконструктивной позицией относительно выполнения обязательств перед российской стороной».



Протокол также поручает Минэнерго России предоставить информацию т.н. правительству Абхазии о поставках электроэнергии в осенне-зимний период 2024 года «исключительно на коммерческой основе».



Спорный закон под названием «Регулирование правового статуса апартотелей и апартаментов» позволит россиянам покупать квартиры в оккупированной Абхазии, что сейчас запрещено. Местные жители протестуют против принятия этих правил уже больше года, ссылаясь на опасения по поводу стремительного роста цен, ущерба индустрии гостеприимства и возможных потрясений в демографическом балансе региона. После массовых протестов в Абхазии 25 июля 2024 года было принято решение об отзыве т.н. законопроекта для «снижения напряженности и сохранения стабильности».



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