Шамба подтверждает, что Россия приостановила определенную финансовую помощь Абхазии

.н. министр иностранных дел оккупированной Абхазии Сергей Шамба подтвердил, что Россия с 1 сентября текущего года приостановила финансирование Абхазии, требуя выполнения абхазской стороной определенных обязательств, передает «Эхо Кавказа».



В Москве, по словам Шамба, неоднократно заявляли, что «невыполнение обязательств, которые взяты, может повлечь за собой определенные санкции».



«Они уже начали осуществляться с 1 сентября. Остановлено, как вы знаете, уже некоторое социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочего. Ну, это, очевидно, первые такие шаги», – сказал Шамба на брифинге.



Он также прокомментировал возможность лишения российского гражданства некоторых депутатов парламента и представителей оппозиционных политических сил.



Шамба отметил, что в сегодняшнем мире лишение гражданства – вполне применимая санкция.



«Вы знаете, ее используют сплошь и рядом… Если они считают каких-то людей настроенными враждебно к России, значит они к ним будут применять санкции», – сказал он.



Напомним, несколько дней назад в СМИ распространилась информация о том, что Москва планировала прекратить финансовую помощь Абхазии с 1 сентября до тех пор, пока абхазская сторона не выполнит определенные обязательства, в частности, речь идет о ратификации соглашения о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, обеспечении вступления в силу соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и снятии ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости (апартаментов).



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