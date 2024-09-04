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В Абхазии обещают выдавать зарплаты работникам соцсферы несмотря на приостановку российкой помощи

04.09.2024 Абхазская сторона, несмотря на частичную приостановку Россией финансовой помощи, будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства по итогам встречи т.н. премьер-министра Александра Анкваба и т.н. министра финансов Владимира Делбы, сообщает ТАСС.



"Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными. До конца года эта сумма составит более 700 млн рублей", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в соответствии с соглашением о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы Министерство экономического развития Российской Федерации вправе частично или полностью приостановить перечисление средств помощи Абхазии в случаях несоблюдения абхазской стороной положений соглашения, которые касаются Программы гармонизации законодательства Российской Федерации и оккуппированного ею региона Грузии.



"Учитывая то, что отдельные пункты Программы гармонизации не исполнены абхазской стороной в полном объеме, срок которых истек 1 августа 2024 года, российская сторона приостановила оказание финансовой помощи в размере ежемесячной потребности, то есть за август месяц отдельным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта и социального обслуживания граждан, объем которого составил 141,7 млн рублей", - сообщает пресс-служба т.н. правительства.



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