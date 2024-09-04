Абхазскую оппозицию обвиняют в антироссийской пропаганде

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04.09.2024 По мнению абхазской политической партии «Амцахара», «у оппозиции нет чувства реальности и ответственности» и она хочет извлечь собственную выгоду и для этого использует националистический мобилизационный ресурс и вульгарный патриотизм».



В своем недавнем заявлении «Амцахара» осудила действия оппозиционных сил, которые по их мнению, направлены на дестабилизацию ситуации в стране и эскалацию напряженности. Партия призвала все «здоровые политические силы воздержаться от обострения внутриполитической ситуации в угоду политическим интересам некоторых представителей оппозиции», главная цель которых – недопущение Аслана Бжания до выборов.



«Крайне негативную реакцию и возмущение вызывают у нас, ветеранов войны, происходящие в последнее время в стране процессы. Откровенная ложь представителей оппозиционных сил в отношении действий нынешних властей и спекуляции на теме патриотизма стали нормой для нынешней оппозиции. Максимально используя различные технологии, в информационное пространство вбрасывается опасная и беспрецедентная ложь, распространяются различные утверждения и кривотолки, что крайне опасно для народа и страны», — говорится в обращении.



Члены президиума также прокомментировали некий документ, который бурно обсуждался в абхазских соцсетях и Telegram-каналах и, по мнению оппозиции, «предположительно» являлся копией протокола совещания в «Администрации Президента РФ, якобы ущемляющий суверенитет и независимость Абхазии».



«К сведению «требующих» пояснений по документу лидеров оппозиции: этот документ не нов, он исходит из Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве (24 ноября 2014 г.) во времена президентства Хаджимба и основан на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, (17 сентября 2008 г.)



Считаем, что в соответствии с Договором о стратегическом партнёрстве и Соглашения о гармонизации выглядят справедливыми пункты Соглашения о взаимном признании и приведение в исполнение судебных решений, об обеспечении инвестпроектов на территории Республики Абхазии; о снятии ограничений с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости с учётом последней редакции законопроекта об апартаментах, включающее квоты и ряд ограничений. Понимаем, что пункт о переводе поставок электроэнергии вытекает из экономических интересов, и это право Российской Федерации с учётом военной обстановки и экзистенциональных угроз государству и безопасности России, и это следует принять во внимание абхазской стороне», — отмечается в обращении.



В партии также отмечают, что понимают, что пункт об электроснабжении вытекает из экономических интересов и это право Российской Федерации с учетом военной ситуации и экзистенциальных угроз.



В партии отмечают, что такой метод политической борьбы в период перед «президентскими выборами» является преднамеренным нагнетанием политической ситуации и явной антироссийской пропагандой. Они считают, что такое поведение оппозиции сеет смуту и раздор в обществе и опасно для отношений с Россией.



«Несомненно, российская сторона, находясь в фактически военном положении, вправе требовать жёстких мер по отношению к лицам, хоть каким-то образом задевающих национальную безопасность Российской Федерации, и тем, кто делают вид, что не замечают реальные угрозы России и Абхазии. Как видим, оппозиция воспринимает сдержанное и деликатное поведение власти за слабость. И появление протокола — логичное следствие такому поведению. Пункты протокола всем давно известны. Новое в протоколе — это пункт об ответственности граждан России, где бы они не находились, участвующих в принятии решений, посягающих на национальную безопасность России — стратегического партнёра Абхазии», — указано в заявлении партии.



«Амцахара» призывает оппозиционные партии и их сторонников прекратить некорректную критику, клевету и постоянные публичные оскорбления «в адрес президента и руководства страны». «Расцениваем подобное поведение как уголовное преступление, подрывающее авторитет власти и страны», — указали в партии.



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