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    Правительство в Абхазии в изгнании возглавит Леван Мгалоблишвили
    05.09.2024
    Верховный Совет Автономной Республики Абхазия выдвигает кандидатуру Левана Мгалоблишвили на должность председателя абхазского правительства в изгнании.

    47-летний Мгалоблишвили – уроженец Сухуми, член правящей партии «Грузинская мечта», депутат парламента Грузии с 2016 года. Он уже встретился с председателем Верховного совета Джемалом Гамахария и депутатами.

    Руслан Абашидзе, занимавший пост председателя правительства с 2019 года, объявил об отставке сегодня утром.

    Абашидзе не назвал причину отставки. Он выразил надежду, что при последовательной мирной политике правительства Грузии и поддержке международного сообщества будет реализована «общая цель – деоккупация страны, мирное развитие и обеспечение стабильности».

    Нового председателя, согласно законодательству, должен утвердить Верховный совет Абхазии с согласия правительства Грузии.

    Правительство и Верховный Совет Абхазии находятся в изгнании после грузино-абхазской войны.


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