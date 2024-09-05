Правительство в Абхазии в изгнании возглавит Леван Мгалоблишвили

Верховный Совет Автономной Республики Абхазия выдвигает кандидатуру Левана Мгалоблишвили на должность председателя абхазского правительства в изгнании.
47-летний Мгалоблишвили – уроженец Сухуми, член правящей партии «Грузинская мечта», депутат парламента Грузии с 2016 года. Он уже встретился с председателем Верховного совета Джемалом Гамахария и депутатами.
Руслан Абашидзе, занимавший пост председателя правительства с 2019 года, объявил об отставке сегодня утром.
Абашидзе не назвал причину отставки. Он выразил надежду, что при последовательной мирной политике правительства Грузии и поддержке международного сообщества будет реализована «общая цель – деоккупация страны, мирное развитие и обеспечение стабильности».
Нового председателя, согласно законодательству, должен утвердить Верховный совет Абхазии с согласия правительства Грузии.
Правительство и Верховный Совет Абхазии находятся в изгнании после грузино-абхазской войны.