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    В Госдуме назвали единственное условие присоединения Абхазии к России
    05.09.2024
    Решение о присоединении Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) к России может принимать только народ региона, а не его руководители. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    «Если будет проведен общенародный референдум, если люди выскажут желание войти в состав России, то дальше уже начинается юридическая процедура оформления всех конституционных норм и прав», — пояснил парламентарий.

    Водолацкий добавил, что это также касается т.н. Южной Осетии и «всех других суверенных государств, которые хотят войти в состав» России.

    С 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты, касающиеся учителей, врачей и сотрудников силовых структур Абхазии, заявил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Эти санкции будут действовать, пока республика не выполнить взятые на себя обязательства.

    В протоколе с совещания замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией, подлинность которого Шамба подтвердить не смог, указано, что Абхазия должна:

    - ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам;
    обеспечить вступление в силу соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии;

    - снять ограничения для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

    Кроме того, в документе говорится о том, что Бжания якобы взял на себя обязательство до 20 сентября представить данные о депутатах парламента и лидерах оппозиции Абхазии, которые имеют российское гражданство и действуют «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений».

    Это должно быть сделано «для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства», следует из протокола. Однако власти Абхазии утверждают, что Бжания не брал на себя подобных обязательств.

    Протокол с совещания Козака с Бжания датирован 26 августа, сама встреча проходила в Москве 19 августа.


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