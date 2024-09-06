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Кан Карчия - один из кандидатов на лишение гражданства РФ по версии Затулина

06.09.2024 - Эхо Кавказа Замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, комментируя прекращение Россией финансирования Абхазии, раскритиковал депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Кана Кварчия.



Затулин говорит, что оппозиционер Кварчия – один из тех, кто ставит под угрозу «особые отношения России и Абхазии». По его утверждению, Кварчия «ерничал над тем, что российская армия настолько слаба, что не может взять Харьков».



«Это говорят люди, которые должны быть благодарны за то, что Россия поддержала Абхазию, признала Абхазию», – сказал Затулин.



Депутат продолжил, что россияне, которые оказываются в Абхазии, бывают «поражены в правах». По версии Затулина, это связано с тем, что в частично признанной республике «давлеет синдром, связанный с прежней историей» республики, когда абхазы «на своей земле оказались в меньшинстве».



Как считает Затулин, «отсюда возникают конспирологические версии» о том, что если абхазские власти одобрят закон о строительстве апартаментов в отдельных регионах, то «в этом случае все 150 или 140 миллионов человек из России приедут в Абхазию и здесь обоснуются», в результате чего абхазам «негде будет жить» и они будут тут «не хозяева».



По словам Затулина, «отдельные персонажи», включая Кварчия, спекулируют на теме «Ни пяди своей земли не отдадим». Таким деятелям, по мнению депутата, удалось «нанести ущерб духу доверительности».



Затулин отметил, что депутаты абхазского парламента, которые имеют гражданство России и при этом «ищут, каким образом навредить российско-абхазским отношениям», не видят «ничего зазорного в том, что у них два паспорта в кармане».



«Я не сторонник этих репрессивных мер. Никто не лишает их абхазского гражданства, они как граждане Абхазии имеют право быть на своей родине. Но тогда уж перестаньте прикидываться гражданами России», – резюмировал он.



Напомним, что о возможном лишении абхазских депутатов и оппозиционеров гражданства РФ стало известно из «протокола Козака-Бжания», опубликованного в абхазских телеграм-каналах. Его подлинность в Сухуми и Москве не подтверждают, но и не отрицают.



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