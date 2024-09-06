Астамур Лакербая: Видимо, лишних денег в российском бюджете уже не осталось

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06.09.2024



Спектр мнений по этому поводу в Абхазии очень широкий. Приводим одну из точек зрения, которую высказал сотрудник администрации Гагрского района Астамур Лакербая.



«Послушав комментарии к тому самому протоколу, в том числе и от официальных лиц, я пришел к выводу, что [российское] финансирование прекратилось бы в любом случае. Просто нашелся благовидный предлог.



Видимо, лишних денег в российском бюджете уже не осталось. Уверен, что, даже если бы Абхазия приняла нужные России законы, все равно деньги перестали бы поступать. Просто это произошло бы не так резко, а к 2025 году.



Но остается непонятным, зачем понадобилось делать это в конфронтационном ключе.



Возможно, на это влияет сближение Москвы и Тбилиси, возможно еще что-то».



Больше всего Астамура Лакербая возмущает то, что многие в Абхазии – от политиков до простых пользователей соцсетей – восприняли это как вполне заслуженное наказание за невыполненные обязательства перед Москвой:



Позвольте спросить: а в чем мы виноваты? Чем подвели Москву? Может быть, тем, что десятки наших ребят погибли в СВО, или что мы принимали и принимаем людей из Донбасса, Курска?



По словам Лакербая, хотя никто и не поручится, что все до копейки средства российской помощи Абхазии расходуются рационально, но, во всяком случае, каких-то громких претензий от российской стороны не поступало.



«Какие пункты соглашения мы не исполнили? Соглашение, на которое ссылаются [в протоколе] – рамочное, это декларация. Нельзя говорить о неисполнении обязательств применительно к такому общему и расплывчатому понятию, как «Гармонизация законодательства». Не выполнить можно конкретные пункты конкретного договора», – недоумевает Лакербая.



Он обращается к согражданам с призывом:



«[Имейте] больше самоуважения. Мы ни перед кем не виноваты, а наше отношение к россиянам не требует постоянных словесных подтверждений. Это доказано делом и временем».





// В Абхазии бурно обсуждают кризис в отношениях с Россией, которая с 1 сентября прекратила оказывать республике финансовую помощь. Это фактически подтвердило подлинность «слитого» в соцсети протокола совещания в кремлевской администрации, из которого следует, что Москва таким образом пытается добиться реализации выгодных ей, но непопулярных в абхазском обществе проектов.Спектр мнений по этому поводу в Абхазии очень широкий. Приводим одну из точек зрения, которую высказал сотрудник администрации Гагрского района Астамур Лакербая.«Послушав комментарии к тому самому протоколу, в том числе и от официальных лиц, я пришел к выводу, что [российское] финансирование прекратилось бы в любом случае. Просто нашелся благовидный предлог.Видимо, лишних денег в российском бюджете уже не осталось. Уверен, что, даже если бы Абхазия приняла нужные России законы, все равно деньги перестали бы поступать. Просто это произошло бы не так резко, а к 2025 году.Но остается непонятным, зачем понадобилось делать это в конфронтационном ключе.Возможно, на это влияет сближение Москвы и Тбилиси, возможно еще что-то».Больше всего Астамура Лакербая возмущает то, что многие в Абхазии – от политиков до простых пользователей соцсетей – восприняли это как вполне заслуженное наказание за невыполненные обязательства перед Москвой:Позвольте спросить: а в чем мы виноваты? Чем подвели Москву? Может быть, тем, что десятки наших ребят погибли в СВО, или что мы принимали и принимаем людей из Донбасса, Курска?По словам Лакербая, хотя никто и не поручится, что все до копейки средства российской помощи Абхазии расходуются рационально, но, во всяком случае, каких-то громких претензий от российской стороны не поступало.«Какие пункты соглашения мы не исполнили? Соглашение, на которое ссылаются [в протоколе] – рамочное, это декларация. Нельзя говорить о неисполнении обязательств применительно к такому общему и расплывчатому понятию, как «Гармонизация законодательства». Не выполнить можно конкретные пункты конкретного договора», – недоумевает Лакербая.Он обращается к согражданам с призывом:«[Имейте] больше самоуважения. Мы ни перед кем не виноваты, а наше отношение к россиянам не требует постоянных словесных подтверждений. Это доказано делом и временем».// JamNews //



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