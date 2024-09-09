Французский создатель вредоносного ПО Tiny Nuke сбежал в Абхазию - Le Monde

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09.09.2024 Французский хакер Огюстен Инзирилло — создатель банковского вредоносного вируса, который активно использовался в конце 2010-х годов, не явился на свой суд в Париже. Его приговорили к трём годам лишения свободы, половина из которых — условно.



Этот процесс должен был стать последним шагом на пути к его искуплению после бурной карьеры киберпреступника, которую он начал ещё в юности. Однако финал оказался под угрозой из-за побега в Абхазию — сепаратистский регион Грузии.



В отсутствие Огюстена Инзирилло, 5 сентября, судьи 13-й уголовной палаты приговорили этого 26-летнего самоучку-программиста к трем годам тюрьмы, из которых половина — условно, и выдали ордер на его арест.



Приговор «гораздо строже, чем запрашивала прокуратура» — три года условно, — отметил председатель суда Гийом Даефф. Однако судьи сочли побег обвиняемого в Абхазию, где его не могут найти уже несколько месяцев, «бегством».



«Эта близость к России», известной своей лояльностью к киберпреступникам, «весьма интригует», заметила заместитель прокурора Одри Жербо.



«Это наводит на мысль о возможном рецидиве», — добавила заместитель прокурора. В письме, зачитанном в начале заседания, Огюстен Инзирилло выразил своё горячее желание присутствовать на процессе, но объяснил, что не может попасть в Грузию, чтобы вылететь оттуда, из-за проблем с визой. «Когда смогу свободно путешествовать, с радостью предстану перед вами», – написал он.



Огюстен Инзирилло обвинялся в разработке семилетней давности вредоносного ПО: TinyNuke. Этот банковский вирус распространялся с марта по сентябрь 2018 года через фишинговые рассылки.



Ошибочное открытие ссылки в письмах жертв приводило к загрузке программы, которая собирала конфиденциальные данные, такие как логины и пароли, а также могла автоматически инициировать переводы при подключении к банковским сайтам.



По словам самого Огюстена Инзирилло, программа использовалась алжирской хакерской группировкой. Он утверждает, что познакомился с ними через Хамзу Бенделладжа, известного киберпреступника, который находился в то время в заключении в США.



Расследование выявило около тридцати мошеннических банковских переводов, одиннадцать из которых увенчались успехом, что привело к краже около 100 000 евро у семи жертв. Сам Огюстен Инзирилло получал около 10 000 евро в месяц.



«Это молодой человек, который обжегся, — утверждает его адвокат Робин Бинсар. — Им двигала жажда признания, он хотел, чтобы его заметили, но когда его программа оказалась в сети, она вышла из-под его контроля».



На тот момент молодой человек, который родился в Калифорнии, дрейфовал. Приехав во Францию в 12 лет, он бросил школу спустя несколько лет и увлекся видеоиграми и написанием вредоносного программного обеспечения.



TinyNuke стал предметом гордости этого самоучки-программиста, до такой степени, что он разместил код программы в открытом доступе на платформе GitHub. Однако эта гордость в итоге привела к его падению.



Как было отмечено на заседании, раздосадованный предупреждениями специалиста по информационной безопасности из Société Générale в Twitter, Огюстен Инзирилло начал активно переписываться с этим исследователем.



Эти электронные письма и публичные или личные сообщения, опубликованные в Twitter, с интересом зачитывались на заседании и показывают удивительное сочетание признаний и шуток. Были также и оскорбления, авторство которых Инзирилло отрицал.



Молодой человек, например, объяснял, что не хочет быть «кодером на побегушках», выполняющим рутинные задачи. Последний твит, отправленный 28 августа, был своеобразным вызовом: в нем была фото его паспорта с подписью, что это разработчик TinyNuke.



В тот момент у молодого человека уже были планы на будущее. После Сербии он отправился на Украину. Он дорабатывал новый вирус, Vareniky, который должен был запустить новую волну вымогательств.



Эти преступления привели его к приговору в ноябре 2023 года и трём годам тюрьмы, из которых два — условно. Этот процесс ещё свеж в памяти парижских судей. Тогда Огюстен Инзирилло уверял судей, что хочет вернуться к учёбе, чтобы как можно скорее найти работу и воссоединиться с женой, живущей в Париже. Но его история развивалась иначе.



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