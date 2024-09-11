Депутат Госдумы РФ Константин Затулин согласился встретиться с абхазскими оппозиционерами. Ранее он раскритиковал депутата парламента самопровозглашенной республики Кана Кварчия и вызвал шквал ответной критики со стороны ряда оппозиционных сил, сообщает «Эхо Кавказа».



Оппоненты абхазских властей предложили Затулину встретиться в любое удобное для него время.



«Сожалею, что начало заседаний Государственной Думы на следующей неделе не дает мне возможности немедленно принять это приглашение. Однако, с согласия руководства Государственной Думы, в конце месяца, с 27 по 30 сентября, я намерен, по традиции, быть в Абхазии. Если ваше желание обсудить происходящее останется в силе, встреча состоится», – говорится в заявлении Затулина, опубликованном в его телеграм-канале.



Политик говорит, что «все свои годы в политике и общественной жизни боролся за признание и поддержку» Абхазии исходя из справедливости к праву её народа «на свободу, независимость и человеческое счастье».



«К сожалению, справедливость по отношению к России и ее гражданам в последнее время поставлена под сомнение в самой Абхазии. Мелкой политической игрой политиков и политиканов, раздувающих ксенофобию по отношению к правам «иностранцев», то есть к таким же, как по факту и они сами, гражданам Российской Федерации. Все это уже привело к последствиям в российско-абхазских отношениях. Эта трещина рискует усугубиться, если народ, достойный лучшей доли, не положит предел безволию одних, лицемерию и амбициям других», – добавил он.



Напомним, что из «протокола Козака-Бжания», опубликованного в абхазских телеграм-каналах, стало известно о возможном лишении абхазских депутатов и оппозиционеров гражданства РФ. Подлинность документа в Сухуми и Москве не подтверждают, но и не отрицают.



В протоколе указано, что до 20 сентября абхазский лидер Аслан Бжания должен предоставить Москве информацию о депутатах и лидерах абхазской оппозиции, имеющих российское гражданство, «действующих в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений, для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства». В пресс-службе Бжания заявили, что такого обязательства он на себя не брал.



На данном этапе Российская Федерация приостановила ежемесячную выплату Абхазии в размере 141 миллиона рублей (1,6 млн долларов), рассказали в абхазском правительстве. Глава Минфина Владимир Делба говорит, что абхазский бюджет сможет компенсировать расходы в текущем месяце, но в «будущие периоды это будет сложновато». По его словам, до 1 августа Абхазия должна была ратифицировать соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и об исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим проектам.





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