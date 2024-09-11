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    В акватории Гагры утонул россиянин
    11.09.2024
    Житель Санкт-Петербурга утонул в акватории Гагры (Абхазия, оккупированный Россией регион Грузии), его искали три дня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

    "После трех дней поиска спасатели обнаружили тело гражданина России - Тимофеева Сергея Анатольевича, утонувшего в акватории Гагры 8 сентября. Тимофеев 1968 года рождения прибыл в республику из Санкт-Петербурга. Тело утонувшего доставлено в морг Гагрской районной больницы", - говорится в сообщении.

    Спасатели МЧС Абхазии также продолжают поиск другого россиянина в горах Кодорского ущелья. Пропавший работал в местном лесном хозяйстве. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС исследовали горный массив и русло реки Мрамба, однако поиски пока не дали никаких результатов.


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