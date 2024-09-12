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Дача Сталина в Мюссере будет закрыта

12.09.2024 Одна из четырех дач Сталина в Абхазии, доступных для посещения туристами, закроют из-за очень плохого технического состояния. Власти планируют подвергнуть достопримечательность ремонту.



Мюссерская дача Сталина скоро перестанет работать как достопримечательность для туристов, рассказал глава Управления государственными дачами Абхазии Беслан Квициния.



Он охарактеризовал состояние дачи Сталина в Мюссере как "ужасное", передает Sputnik Абхазия.



По словам Квициния, туристов уже сейчас стараются не допускать в здание, только при необходимости, так как оно не соответствует требованиям безопасности.



"Скорее всего, мы ее будем закрывать и изыскивать средства для ее ремонта к следующему году"– сказал чиновник



Напомним, дача в Мюссере находится неподалеку от Пицунды. Она была достроена в 1936 году. Сталин бывал на ней восемь раз.



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