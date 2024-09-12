﻿
.: Лента Новостей
  • Озган о российских инвестиционных проектах в Абхазии
  • В Москве недовольны действиями Инала Ардзинба — СМИ
  • Дача Сталина в Мюссере будет закрыта
  • В акватории Гагры утонул россиянин
  • Затулин согласился встретиться с абхазскими оппозиционерами
  • Французский создатель вредоносного ПО Tiny Nuke сбежал в Абхазию - Le Monde
  • Астамур Лакербая: Видимо, лишних денег в российском бюджете уже не осталось
  • Кан Карчия - один из кандидатов на лишение гражданства РФ по версии Затулина
  • Затулин объяснил, почему Россия сократила выплаты Абхазии
  • В Госдуме назвали единственное условие присоединения Абхазии к России

    •
    ﻿
     
    Дача Сталина в Мюссере будет закрыта
    12.09.2024
    Одна из четырех дач Сталина в Абхазии, доступных для посещения туристами, закроют из-за очень плохого технического состояния. Власти планируют подвергнуть достопримечательность ремонту.

    Мюссерская дача Сталина скоро перестанет работать как достопримечательность для туристов, рассказал глава Управления государственными дачами Абхазии Беслан Квициния.

    Он охарактеризовал состояние дачи Сталина в Мюссере как "ужасное", передает Sputnik Абхазия.

    По словам Квициния, туристов уже сейчас стараются не допускать в здание, только при необходимости, так как оно не соответствует требованиям безопасности.

    "Скорее всего, мы ее будем закрывать и изыскивать средства для ее ремонта к следующему году"– сказал чиновник

    Напомним, дача в Мюссере находится неподалеку от Пицунды. Она была достроена в 1936 году. Сталин бывал на ней восемь раз.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия