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    В Москве недовольны действиями Инала Ардзинба — СМИ
    13.09.2024
    По информации Telegram-каналов «RESPUBLICA» и «Нужная Газета», в Москве крайне недовольны «самодеятельностью, которую развернул бывший министр иностранных дел Инал Ардзинба на треке протокола Козак-Бжания».

    По данным Telegram-каналов, действия [де-факто] бывшего министра иностранных дел Инала Ардзинба создали негативный информационный фон в абхазско-российских отношениях.

    Как пишет «RESPUBLICA», принято решение предпринять определенные действия в отношении бывшего [де-факто] министра с целью нейтрализации его деструктивной деятельности в сфере межгосударственных отношений, о которых общественность услышит «в ближайшее время».

    Как сообщал ранее абхазский Telegram-канал «Абхазский портал», в Абхазию вернулся Инал Ардзинба, «который так и не смог трудоустроиться в Москве».

    «А его проект по покорению белорусских просторов, собственно как и актерская роль на первом российском канале с треском провалилась», — указано в публикации.

    По данным Telegram-канала, с возвращением Ардзинба в Абхазии активизировались различные анонимные ресурсы, которые «поливают грязью патриотов страны, которые в свое время противостояли планам горе-министра по распродаже абхазских земель».


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