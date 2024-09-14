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Озган о российских инвестиционных проектах в Абхазии

14.09.2024 Де-факто вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что документ соглашения между Абхазией и Россией об инвестиционной деятельности «не меняет норму, которая существует в законодательстве, о том, что российские юрлица могут реализовать в Абхазии инвестиционные проекты через филиалы, зарегистрированные в республике».



Озган сообщила, что стороны определили направления инвестиций, которые подпадают под действие межправительственного договора. Это сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.



Говоря об энергетике, вице-премьер-министр де-факто республики заявила, что речь идет об объектах генерации.



«Не подлежат разгосударствлению в данном случае действующие объекты генерации. Поэтому речь идет о строительстве новых объектов генерации, передающие распределительные сети в рамки данного проекта соглашения не подпадают», – рассказала она.



Кристина Озган также отметила, что проект документа предусматривает льготы для предпринимателей.



«Юридическое лицо, реализующее проект с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей, будет освобождаться от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение восьми лет с даты ввода объекта в эксплуатацию», – заявила Озган.



Кроме того, абхазская сторона предоставляет инвестору право на возврат НДС в течение восьми лет с момента ввода в эксплуатацию.



Работа над документом продолжалась два года. В конце 2023 года все внутрироссийские процедуры текста соглашения абхазской и российской сторонами были завершены.



«Сейчас соглашение рассматривают в Народном Собрании, уже прошли консультации и заседание профильного комитета», — сказала она.





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