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В Абхазии совершенно нападение на журналиста и активистку

16.09.2024 В Абхазии совершенно нападение на журналиста Дэвида Гобечия и активистку движения "ХарахПицунда" Лию Агрба. Нападавших было четверо. Их личности пока не известны.



Четверо нападавших в масках использовали газовые баллончики, которыми ослепили молодых людей. Избиение Дэвида Гобечия снималось на камеру. Люди в масках отобрали у Лии Агрба сумку.



Сейчас потерпевшие находятся в глазной больнице.



По свидетельству Дэвида Гобечия, который является одним из администраторов канала "Абхазский портал" за ним несколько дней осуществлялась слежка.



Напомним, что на прошлой неделе Лия Агрба обратилась в Генпрокуратуру по факту клеветы в свой адрес со стороны члена общественной палаты Давида Пилия.





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