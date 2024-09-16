В Абхазии совершенно нападение на журналиста и активистку

В Абхазии совершенно нападение на журналиста Дэвида Гобечия и активистку движения "ХарахПицунда" Лию Агрба. Нападавших было четверо. Их личности пока не известны.
Четверо нападавших в масках использовали газовые баллончики, которыми ослепили молодых людей. Избиение Дэвида Гобечия снималось на камеру. Люди в масках отобрали у Лии Агрба сумку.
Сейчас потерпевшие находятся в глазной больнице.
По свидетельству Дэвида Гобечия, который является одним из администраторов канала "Абхазский портал" за ним несколько дней осуществлялась слежка.
Напомним, что на прошлой неделе Лия Агрба обратилась в Генпрокуратуру по факту клеветы в свой адрес со стороны члена общественной палаты Давида Пилия.