Наблюдателей МНЕС задержали у линии оккупации Абхазии

Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии сообщила 17 сентября, что ее наблюдатели были временно задержаны представителями «силовых структур» вблизи линии оккупации Абхазии. Наблюдатели проводили плановое патрулирование в районе Хурча. По данным миссии, наблюдатели были освобождены «невредимыми и добром здравии».



Миссия наблюдателей ЕС выражает «глубокую обеспокоенность» по поводу любых действий, которые мешают ее наблюдателям выполнять деятельность, предусмотренную их мандатом. «Эти патрулирования необходимы для обеспечения стабильности, прозрачности и безопасности в районах, затронутых конфликтом. Инциденты такого рода подрывают усилия по укреплению доверия и предотвращению напряженности», — говорится в сообщении миссии.



«Горячая Линия, управляемая МНЕС, была активирована для обмена информацией касательно инцидента с соответствующими вовлеченными сторонами», – отмечается в сообщении.





﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>