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    Наблюдателей МНЕС задержали у линии оккупации Абхазии
    18.09.2024
    Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии сообщила 17 сентября, что ее наблюдатели были временно задержаны представителями «силовых структур» вблизи линии оккупации Абхазии. Наблюдатели проводили плановое патрулирование в районе Хурча. По данным миссии, наблюдатели были освобождены «невредимыми и добром здравии».

    Миссия наблюдателей ЕС выражает «глубокую обеспокоенность» по поводу любых действий, которые мешают ее наблюдателям выполнять деятельность, предусмотренную их мандатом. «Эти патрулирования необходимы для обеспечения стабильности, прозрачности и безопасности в районах, затронутых конфликтом. Инциденты такого рода подрывают усилия по укреплению доверия и предотвращению напряженности», — говорится в сообщении миссии.

    «Горячая Линия, управляемая МНЕС, была активирована для обмена информацией касательно инцидента с соответствующими вовлеченными сторонами», – отмечается в сообщении.


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