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Абхазского пропагандиста пригласили на конференцию в Тбилиси?

19.09.2024



"Зять Абхазии" всегда был активным борцом за суверенитет Абхазии и внес значительную лепту в становление независимости республики. На этот раз свою грязную пропаганду он представит на мероприятии организованном Академией Наук Грузии в Тбилиси (научная конференция "IV Международный картвелологический конгресс"). Символично, что произойдет это в годовщину захвата Сухуми российского-абхазскими бандформированиями.

Профессор Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, «почётный консул» Абхазии в Великобритании, доктор Джордж Хьюитт выступит на конференции в Тбилиси, сообщает телеграм-канал "АБХАЗИЯ-ЦЕНТР" "Зять Абхазии" всегда был активным борцом за суверенитет Абхазии и внес значительную лепту в становление независимости республики. На этот раз свою грязную пропаганду он представит на мероприятии организованном Академией Наук Грузии в Тбилиси (научная конференция "IV Международный картвелологический конгресс"). Символично, что произойдет это в годовщину захвата Сухуми российского-абхазскими бандформированиями.



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