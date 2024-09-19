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    Абхазского пропагандиста пригласили на конференцию в Тбилиси?
    19.09.2024
    Профессор Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, «почётный консул» Абхазии в Великобритании, доктор Джордж Хьюитт выступит на конференции в Тбилиси, сообщает телеграм-канал "АБХАЗИЯ-ЦЕНТР".

    "Зять Абхазии" всегда был активным борцом за суверенитет Абхазии и внес значительную лепту в становление независимости республики. На этот раз свою грязную пропаганду он представит на мероприятии организованном Академией Наук Грузии в Тбилиси (научная конференция "IV Международный картвелологический конгресс"). Символично, что произойдет это в годовщину захвата Сухуми российского-абхазскими бандформированиями.


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