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    Саакашвили: У нас есть план вернуть Абхазию, я уже не говорю о Цхинвали
    20.09.2024
    «У нас есть план вернуть Абхазию. Я уже не говорю о Цхинвали, это гораздо проще, но у нас есть план вернуть Абхазию. Это очень простой план», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, дистанционно участвуя в сегодняшнем судебном процессе.

    Как отметил Саакашвили, Лазика будет центром притяжения.

    «Надо построить порт Лазика, построены гостиницы, которые были разрушены. Центром притяжения будет Лазика, произойдет батумизация Сухуми, а самое главное – мы зайдем к абхазам с паспортами ЕС. У нас есть одностороннее обязательство, взятое мной в 2010 году, что Грузия никогда не будет применять силу для восстановления территориальной целостности. Мы собираемся сделать это мирным путем, не допустим беспорядков. Иванишвили готовится признать Абхазию и Южную Осетию, у него это не получится», — заявил Михаил Саакашвили.

    Саакашвили также отметил в своем выступлении: «Мы вернули Аджарию, вернем и Абхазию».


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