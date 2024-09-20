Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное ﻿ Нападение на активистов в Сухуми связывают с работой администрацией президента РФ

20.09.2024 На следующий день после нападения на гражданскую активистку Лию Агрба и журналиста Дэвида Гобечия прошла пресс-конференция в информационном агентстве «Аиашара». Высказаться мог любой желающий. Но по большей части говорили политики, активисты и бывший омбудсмен Асида Шакрыл.



Она сообщила самую интересную информацию. По ее словам инцидент связан с деятельностью администрации президента России.



В воскресенье 15 сентября два гражданских активиста встретились на окраине Сухуми, в селе Яштхуа. Одна из них Лия Агрба, она — глава общественной организации «Клуб общественных дел». Организовала в период пандемии амбулаторный центр и выездную ковидную бригаду. Они оказывали помощь пациентам, которых не брали в госпиталь. Делала она это на средства, полученные с помощью гранта международных организаций.



Второй — Дэвид Гобечия, журналист, блогер, редактор двух оппозиционных Telegram-каналов «Dnews» и «Абхазский портал».



Молодые люди сидели в машине в тот момент, когда на них напали. Сначала обоих ослепили перцовыми баллончиками, затем Дэвида ударили кулаком в голову, а у Лии отобрали сумку, где лежал телефон.



По словам потерпевших один из четверых злоумышленников все снимал на камеру. Затем преступники скрылись на автомобиле Тойота Марк-X, как позже выяснилось с ворованными номерами. Ребята сразу сообщили о случившемся своим друзьям, в числе которых журналисты и гражданские активисты.



Дэвид сразу выложил видео обращение в своем Telegram-канале, где рассказал о случившемся. Параллельно информационную трансляцию с комментариями о случившемся, стал вести Telegram-канал «Sovmin». В одном из постов было с усмешкой сказано:



— «Что же молодые люди не смогли найти более подходящего места поесть шаурму», — тогда как нигде не была упомянута информация, что конкретно ели Агрба и Гобечия.



Это натолкнуло на мысль, что этот информационный ресурс может быть как-то связан с инцидентом. Интересно, что за несколько дней до происшествия появилась новость о возвращении в Абхазию Инала Ардзинба. Но публично он проявлять себя никак не стал. До сих пор не известно, действительно ли он вернулся.



В понедельник 16 сентября в информационном агентстве «Аиашара» собрались практический все общественные активисты. Бывшая Омбудсмен Асида Шакрыл буквально взорвала информационную бомбу. По ее словам ей доподлинно известно, что Telegram-канал «Sovmin» связан с администрацией президента РФ.



Но как говорит Шакрыл, в АП РФ есть люди, которые сотрудничают с [де-факто] президентом Абхазии, и вот такой деятельностью портят отношения Абхазии и России. Шакрыл также, как и представители оппозиции, видит зло исключительно в коридорах Абхазкой власти.



— «Что делает президент [Бжания]? Он использует абхазо-российские отношения в своих личных интересах. Он хочет удержаться в этом кресле, противопоставляя Абхазию с Россией. Он вот таким образом, на мой взгляд, сеет раздор между нами», — считает Асида Шакрыл.



В ходе пресс-конференции высказались и представители интеллигенции, такие как писатель Геннадий Аламиа и историк Гурам Гумба. Каждый высказался резко против действий властью априори связывая инцидент с гражданским активизмом Агрба и Гобечия. Аламия недоумевает, что инакомыслие вновь стало наказываться, — «Нам, что теперь каждого активиста охранять», — сказал он на пресс-конференции.



Оппозиционные общественные организации высказались в защиту потерпевших, лидеры партий и движений уверены, что нападение связано с их гражданской позицией и деятельностью. В настоящее время ждут результатов расследования. Но судя по всему правоохранительные органы не спешат со следствием.



В официальных сообщениях МВД говорит, что сами потерпевшие не стремятся сотрудничать с органами внутренних дел. При этом потерпевшие ведут и собственное расследование. Гобечия заявил, что сделает все, чтобы «выяснить кто совершил нападение», и кто за ними стоит. Хотя у активистов практически нет сомнения, что нападение – акция спланированная Иналом Ардзинба.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>