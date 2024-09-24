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    Абхазия почтила память террориста Басаева
    24.09.2024
    В Государственном музее Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) появилась экспозиция, посвящённая Шамилю Басаеву. Авторы скромно называют террориста "героем". При этом важно отметить, что здание абхазского музея было восстановлено за счёт финансовой помощи России.

    В военкоровской среде тут же отреагировали на действия абхазских музейщиков. В телеграм-канал "РаZвед_ДоZор" этот шаг был назван "плевком в спину" России. Как бы ни проявил себя Басаев в Абхазии, для России, которая годами вкладывала в эту республику колоссальные средства, он навсегда останется террористом, на чьей совести жизни 186 детей Беслана.

    Политолог Георгий Бовт на фоне новости о появлении экспозиции в Абхазии отметил, что имеет смысл отпустить республику на все четыре стороны. Вернее, передать её Грузии.

    Если Абхазия - это полностью зависимая от РФ якобы ее "марионетка", то спрашивается, а зачем нужны такие марионетки? Если ее нельзя ни в чем и никак контролировать. Может, отпустить на все четыре стороны? В смысле - обратно в Грузию? Там "научат родину любить", - отмечает Бовт.


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