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Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет — Затулин

25.09.2024 Как заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, «Абхазия и Южная Осетия» не будут возвращены Грузии.



По его словам, «Грузинская мечта» говорит об урегулировании ситуации Сухуми и Цхинвали на фоне предстоящих парламентских выборов.



Как отметил Затулин, заявление Бидзины Иванишвили об извинениях перед осетинами было сделано не только по международным, но, главным образом, по внутриполитическим причинам. По его словам, таким образом правящая партия пытается обратить внимание избирателей на «тупик, в который Саакашвили завел страну этой агрессией».



«Этот поезд давно ушел. Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. Россия никак не будет влиять на решение республик и давить на них, на что кто-то возможно надеется. У нас совсем другие нравы и отношение к признанию Абхазии и Южной Осетии. Никакого плана поменять свое решение на какие-то эфемерные выгоды нет и быть не может», — сказал депутат.



В ходе встречи, состоявшейся в Гори в рамках предвыборной кампании, основатель и почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обвинил в войне 2008 года «внешние» силы и тогдашнюю власть Грузии. По его словам, «мы найдем в себе силы, чтобы принести извинения».





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