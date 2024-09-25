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    В Сухуми произошло нападение на Дорофея Дбар
    25.09.2024
    Сегодня, 24 сентября в здании АГУ было совершенно нападение на самозваного настоятеля Новоафонского монастыря Дорофея (Дбар).

    Нападавший Багателия поджидал священнослужителя в пустом коридоре, нанес отцу Дорофею несколько ударов и поспешно скрылся, как только в коридор вышли студенты.

    Нападавшим оказался один из братьев Багателия, участник акции по уничтожению липы на Лыхненской поляне.

    По словам Дорофея (Дбар) у него нет никаких вопросов к психически больному человеку. У него есть вопросы к правоохранителям и родственникам.

    Некоторое время назад Багателия, возмущенный постом отца Дорофея по поводу Лыхненского дерева, пытался встретится со священником в Новоафонском монастыре, но после беседы с отцом Давидом покинул монастырь.


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