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    В Абхазии будут признавать судебные решения РФ
    25.09.2024
    Депутаты де-факто парламента Абхазии ратифицировали соглашение между Сухуми и Российской Федерацией «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам», сообщают местные СМИ.

    Законопроект о ратификации соглашения представил представитель де-факто президента Батал Айба.

    Соглашение направлено на взаимное признание и приведение в исполнение вступивших в законную силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, Положения Соглашения также применяются к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения, сообщают абхазские СМИ.

    За ратификацию проголосовали 27 депутатов, два депутата воздержались.

    Как поясняют местные паблики, со дня ратификации соглашения, любое решение, любого российского суда будет исполняться в Абхазии.


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