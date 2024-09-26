﻿

Бжания и Анкваб упрекают оппонентов за критику России

26.09.2024 Де-факто лидеры оккупированной Абхазии Аслан Бжания и Александр Анкваб обратились к противникам сближения с Россией на заседании Координационного совета правоохранительных органов 23 сентября. Они раскритиковали своих оппонентов за то, что они воспринимают Россию как оккупанта, и призвали не проводить параллелей между властями России и Грузии.



«Находятся люди в нашем с вами государстве, достаточно известные общественные деятели, которые хотят провести между российским государством и руководством Грузии некие параллели. Это недопустимо», – заявил Бжания и подчеркнул: «Я говорил и еще раз хочу сказать, мы должны опереться на возможности, которые предоставляет нам Российская Федерация, опереться на эти возможности для укрепления нашей государственности, для укрепления нашего экономического суверенитета, из которого проистекает все основное. Россия наш брат и друг. Никто не ведет речь о вхождении в ее состав. Абхазия – независимое государство и взятые на себя обязательства мы должны выполнять».



Анкваб добавил, что в Абхазии есть молодые люди, которые говорят, что Россия действует как колонизатор, что он считает «неприемлемым в межгосударственных отношениях», и упрекнул старейшин за то, что они не исправляют эти высказывания. Он отметил, что обязательства, взятые в 2008 и 2014 годах, должны быть выполнены и попытки их пересмотра недопустимы.



Бжания и Анкваб подвергаются резкой критике и их даже призывают уйти в отставку, что связано с захватом Москвой собственности в оккупированном регионе. Их положение стало еще более хрупким после того, как Москва отказалась выделять Абхазии пенсии и другую социальную помощь, ссылаясь на невыполнение ее требований.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>