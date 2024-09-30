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    Из-за пожара в Гали планируется эвакуация населения
    30.09.2024
    Эвакуация населения планируется из-за пожара в оккупированном Гали. Об этом местным СМИ заявил т.н глава оккупированного Гальского района Константин Пилия.

    По словам Пилия, из-за ветра огонь распространяется и переходит на здания.

    «Ситуация сложная. Пожар достаточно серьезный. Дует сильный ветер, в результате чего огонь распространяется и переносится на здания. Хочу призвать население к осторожности. Возможно, потребуется эвакуация, и людей в верхней части района придется эвакуировать. Если у вас нет света, не бойтесь, потому что мы отключили его из-за опасности короткого замыкания. Следите за новостями», — заявил Константин Пилия.

    К работам по тушению пожара привлечена пожарная часть «Ингури ГЭС».


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