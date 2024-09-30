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Вопрос о выводе российских войск из Абхазии на данный момент не стоит - в Госдуме ответили на заявление Каладзе

30.09.2024 Вопрос о выводе российских войск из Абхазии на данный момент не стоит, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с NEWS.ru депутат подчеркнул, что сейчас наиболее значимым является вопрос налаживания добрососедских отношений между Грузией и Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии).



"О том, чтобы сейчас выводить российские войска из Абхазии и Грузии, речи не идет. Или запустить железную дорогу, которая пройдет через Абхазию, Грузию и далее в Армению, как один из вариантов. Мы можем ставить этот вопрос, но сегодня более важным является вопрос стратегических добрососедских отношений, которые должны быть прописаны", — пояснил Водолацкий.



По словам депутата, Россия может только способствовать переговорному процессу. Парламентарий уточнил, что в рабочие группы должны входить представители "трех государств": т.н. Южной Осетии, Абхазии и Грузии. Водолацкий обратил внимание, что в данной ситуации "РФ является гарантом" выполнения обязательств и участником процесса разработки дорожной карты.



"Надо начинать с тех вопросов, которые позволят людям нормально перемещаться из Абхазии в Грузию, из Грузии в Южную Осетию", — заключил парламентарий.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что правительство Грузии положительно оценивает слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Грузии с Абхазией и т.н. Южной Осетией/Цхинвальским регионом. По его словам, пора начинать активные действия.



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