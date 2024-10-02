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В Гальском районе продолжается борьба с огнем

02.10.2024 Согласно поступающим сообщениям, крупные очаги возгорания в Гальском районе локализованы, сотрудники пожарно-спасательной части продолжают тушение локальных очагов лесного пожара.



«Ситуация стабилизируется и решается в плановом режиме», — сообщает пресс-служба [де-факто] МЧС Абхазии.



Как сообщил местный чиновник, огонь уничтожил «много цитрусовых насаждений и две лесополосы». Ущерб от пожара будут оценивать позже.



Напомним, из-за пожара в Гальском районе 30 сентября поздно вечером была объявлена пожарная тревога.



«Мужчинам необходимо выйти на улицы и внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг, в случае необходимости оперативно помогая пожарным. В настоящее время самый крупный очаг возгорания в поселке Махунджиа, который находится южнее Гали. Сейчас там пожарные активно борются с огнем, пытаются не допустить его распространения на еловую аллею и дальше к жилым домам», — писало накануне «Гал-Медиа».



Основные очаги были расположены в районе поселка Махунджиа, к югу от города Гали.



По данным местного телевидения, с возгоранием боролись пожарные бригады из соседних районов, а также сотрудники городских служб и местные жители. Как сообщалось, спасатели не допустили распространения огня в город Гали.



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