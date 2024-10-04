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«Льготы для российских олигархов в Абхазии» — готовится еще одно соглашение

04.10.2024 По информации абхазского Telegram-канала RESPUBLICA, руководители общественных и политических организаций на пресс-конференции выступили против принятия Соглашения по инвестиционному партнерству, которое готовятся рассмотреть депутаты в де-факто парламенте Абхазии.



«В первую очередь, данное Соглашение рассчитано на освобождение от налогов до 25 лет для иностранных олигархов. Льготы, предусмотренные Соглашением, начинают действовать при инвестициях от 2 млрд рублей.



Зачем нам такие инвестиционные проекты, которые четверть века не будут приносить в бюджет ни копейки?!», — заявил Адгур Ардзинба.



Напомним, с первого сентября вступило в силу решение о прекращении социальных выплат для Абхазии со стороны РФ. Об этом заявил де-факто глава МИД Абхазии Сергей Шамба. По его словам, санкции со стороны России коснутся «врачей, учителей, силовых структур и прочее». При этом Шамба подчеркнул, что если санкции сохранятся до конца года, то в Абхазии многие действительно пострадают.



Москва пошла на такой шаг из-за неких невыполненных обязательств со стороны Сухуми. За несколько дней до этого в интернете появилась копия некоего протокола, якобы подписанного заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и лидером Абхазии Асланом Бжания. В документе говорится, что Москва требует от Сухуми: ратификации соглашения о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечения вступления в силу соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии; снятия ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.





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