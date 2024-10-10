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Энгури ГЭС потеряла 40,5 млн лари дохода в 2023 году из-за бесплатной поставки электроэнергии в Абхазию

10.10.2024 Энгури ГЭС завершила 2023 год с убытком в 6,5 млн лари, что стало первым случаем убытка за последние три года.



В 2022 году чистая прибыль крупнейшей ГЭС страны составила 60 млн лари, а в 2021 году — 40 млн лари.

По данным Министерства финансов, убыток Энгури ГЭС в прошлом году обусловлен снижением доходов, за отчетный период убытком, полученным от разницы между курсами валют (7,2 млн лари) и увеличением процентных расходов.



СМИ отмечают, что Энгури ГЭС потеряла 40,5 млн лари дохода в 2023 году за счет бесплатной поставки электроэнергии населению оккупированной Абхазии.



В 2023 году на территорию Абхазии было поставлено в общей сложности 2,181 млрд кВт·ч электроэнергии; без этого компания могла бы получить прибыль в размере 33,8 млн лари в конце 2023 года.



В 2023 году Энгури ГЭС произвела 3,5 млрд кВт·ч электроэнергии.



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