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    Шамба: извинения Тбилиси стали бы «первым шагом к примирению»
    10.10.2024
    Сергей Шамба, де-факто глава МИД Абхазии, заявил, что извинения Тбилиси стали бы знаковыми для де-факто властей оккупированного региона в контексте примирения, то есть «первым шагом к примирению». Об этом он заявил на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий в Сухуми.

    Шамба отметил, что эта площадка является единственной, где «мы можем говорить о существующих проблемах на таком уровне. Одним из главных результатов этого процесса является то, что «молчат пушки, говорят дипломаты».

    Он также заявил, что важная повестка дня Сухуми в Женеве состоит из двух прежних требований — «невозобновление военных действий и подписание мирного соглашения между Абхазией и Грузией».

    Шамба также отметил, что Тбилиси «необходимо отказаться» от формулировок, не способствующих «урегулированию отношений» — например, речь о термине «оккупированные территории».

    Де-факто глава МИД оккупированного региона Грузии также подчеркнул, что «политический статус Республики Абхазия не подлежит какому-либо обсуждению».

    Напомним, 62-й раунд Женевских дискуссий состоится 5-6 ноября.


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