Премьер Грузии: восстановление территориальной целостности мирным путем «абсолютно реально»

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно реальным» восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем.



«Есть много нюансов, многое будет зависеть от изменения региональной, глобальной ситуации, но для положительных тенденций есть все ресурсы.



В 1988 году началось масштабное диссидентское движение, и даже тогда никто не верил, что Советский Союз может развалиться, но в конце 1991 года Советский Союз рухнул. Многое будет зависеть от процессов такого типа.



Я думаю, что восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем абсолютно реально. Все наши усилия должны быть направлены на решение этих двух национальных задач – преодоление бедности и восстановление территориальной целостности. Главное – прагматичная политика, последовательность, сохранение спокойствия и проявление терпения. В таком случае все абсолютно реально», – заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, ранее о том, что «в любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию Грузии» заявил основатель партии власти и ее почетный председатель, олигарх Бидзина Иванишвили.



В Москве обещали, что помогут восстановить Тбилиси отношения с Сухуми и Цхинвали, однако в то же время глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что решение Кремля о признании оккупированных регионов Грузии «независимыми государствами» не подлежат пересмотру.



В Сухуми и Цхинвали снова советуют Тбилиси смириться с реальностью.



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